POL-MA: Dielheim/ Rhein-Neckar-Kreis/ BAB 6: Autobahn nach Unfall gesperrt - PM 3

Eberbach (ots) - Am Dienstag gegen 17:40 Uhr fuhr der Fahrer eines Opel-Transporters beim rückwärts Ausparken in der Odenwaldstraße eine 87-jährige Fußgängerin an und flüchtete anschließend. Die Frau fiel nach der Kollision zu Boden und verletzte sich am Kopf. Der Fahrer stieg daraufhin aus seinem Fahrzeug aus und kümmerte sich kurz um die Verletzte. Jedoch ...

