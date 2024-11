Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dielheim/ Rhein-Neckar-Kreis/ BAB 6: Autobahn nach Unfall gesperrt - PM 1

Dielheim/ Rhein-Neckar-Kreis/ BAB 6 (ots)

Um kurz vor 7 Uhr wurde am Donnerstag der Polizei ein Unfall auf der BAB 6 im Streckenabschnitt von Sinsheim in Richtung der Anschlussstelle Wiesloch/ Rauenberg gemeldet. Nach ersten Erkenntnissen waren vier Fahrzeuge in die Kollision verwickelt, darunter mindestens ein LKW, welche nun die komplette Fahrbahn blockieren. Ob es Verletzte gab, ist bislang nicht bekannt. Die Autobahn ist derzeit in Fahrtrichtung Mannheim komplett gesperrt.

