Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Zwei Personen bei Kollision zweier Autos leicht verletzt - Polizei sucht nach Zeugen des Unfalls

Hannover (ots)

Bei der Kollision zweier Autos sind am Sonntag, 11.05.2025, zwei Insassen leicht verletzt worden. Zu dem Unfall kam es, als ein Autofahrer zunächst nach rechts abbiegen wollte, den Vorgang aber abbrach und auf den ursprünglichen Fahrstreifen zurückkehrte. Ein nachfolgender Pkw stieß gegen das Auto. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes der Polizei Hannover befuhr ein 35-Jähriger am Sonntag gegen 09:50 Uhr in Hannover-Hainholz mit seinem Audi A7 Sportback die Schulenburger Landstraße stadteinwärts. An der Einmündung Mogelkenstraße beabsichtigte der Fahrer nach rechts abzubiegen. Dann soll er das Abbiegen jedoch abgebrochen haben und zurück auf den Fahrstreifen der Schulenburger Landstraße gefahren sein. Ein dahinter fahrender Nissan kollidierte in der Folge mit dem Audi.

Durch den Unfall erlitten der Fahrer des Audi sowie der 45 Jahre alte Beifahrer im Nissan leichte Verletzungen. Beide wurden vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt. Der 51 Jahre alte Fahrer des Nissan blieb unverletzt. Die Polizei bezifferte den Sachschaden mit rund 20.000 Euro.

Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst der Polizei Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. /ram, nash

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell