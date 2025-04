Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Versuchter Wohnungseinbruch

Gera (ots)

Meuselwitz. Am 20.04.2025 gegen 06:20 Uhr versuchte ein bislang unbekannter Täter in ein Wohnhaus "An der Poliklinik" einzudringen. Dabei wurden zwei Fenster samt Vergitterung beschädigt. Der 69-jährige Bewohner wurde durch die entstandenen Geräusche geweckt und sprach den unbekannten Täter daraufhin an, welcher folglich unerkannt flüchtete. Anschließend informierte der 69-Jährige die Polizei, welche umgehend Fahndungsmaßnahmen nach dem vermeintlichen Täter einleitete. Im Rahmen dieser konnte jedoch kein möglicher Verdächtiger aufgefunden werden. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde nichts entwendet. Der entstandene Sachschaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt. Zeugen, welche Hinweise zum Täter oder zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03447 / 471 - 0 zu melden. (Bezugsnummer: 0100719/2025) (SR)

