LPI-G: Einbruchversuch in Kinderarztpraxis gescheitert

Gera (ots) - Gera. Am 07.04.2025, gegen 10:47 Uhr, wurde an einem Geldautomaten in einer Sparkasse in der Schlossstraße eine unautorisierte Bargeldabhebung in Höhe eines hohen dreistelligen Betrages vom Konto einer 70-jährigen Frau festgestellt. Die Kontoinhaberin bemerkte den Vorfall und erstattete Anzeige bei der Polizei. Nach bisherigem Ermittlungsstand ist unbekannt, wie die unbekannten Täter an das Geld ...

