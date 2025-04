Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unberechtigte Bargeldabhebung

Gera (ots)

Gera. Am 07.04.2025, gegen 10:47 Uhr, wurde an einem Geldautomaten in einer Sparkasse in der Schlossstraße eine unautorisierte Bargeldabhebung in Höhe eines hohen dreistelligen Betrages vom Konto einer 70-jährigen Frau festgestellt. Die Kontoinhaberin bemerkte den Vorfall und erstattete Anzeige bei der Polizei. Nach bisherigem Ermittlungsstand ist unbekannt, wie die unbekannten Täter an das Geld gelangten. Die Kriminalpolizei Gera hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder weitere Geschädigte, sich unter der Telefonnummer 0365 / 8234 - 1465 zu melden. (Bezugsnummer: 0099504/2025) (SR)

