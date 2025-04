Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Einfamilienhaus

Gera (ots)

Gera. Am 19.04.2025, zwischen 14:45 Uhr und 19:30 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus am Steinertsberg in Gera ein. Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt über die Terrasse und durchsuchten anschließend mehrere Räumlichkeiten. Es wurden diverse Gegenstände und Schmuck in einem bisher noch nicht bezifferbaren Wert entwendet. Der durch den Einbruch entstandene Sachschaden beläuft sich auf einen geschätzten mittleren vierstelligen Betrag. Die Kriminalpolizei Gera hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu möglichen Tätern oder dem Tathergang nimmt die Kriminalpolizeiinspektion Gera unter der Telefonnummer 0365 / 8234 - 1465 entgegen. (Bezugsnummer: /0100487/2025) (SR)

