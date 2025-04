LPI-G: Diebstahl Gastherme

Altenburg (ots) - Am 20.04.2025 waren Beamte der PI Altenburger Land mit der Suche nach einem abgängigen 72 - jährigen Mann aus Altenburg beauftragt. Er war letztmalig von Angehörigen gegen 17:00 Uhr mit seinem E-Bike in Kriebitzsch gesehen worden. Am 21.04.2025 um 04:20 Uhr konnte der Vermisste mit seinem E-Bike auf der Bundesautobahn 4 mit leerem Akku festgestellt werden. Aufgrund seiner Desorientierung wurde der ...

mehr