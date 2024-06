Freiwillige Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Wechsel in der Führung der Einheit Bucholtwelmen

Am Montagabend wurde in der Einheit Bucholtwelmen eine personelle Änderung vorgenommen. Rückwirkend zum 14. Mai 2024 wurden die Positionen in der Einheitsführung getauscht. Der bisherige Einheitsführer Friedrich Kortschakowski wurde auf eigenen Wunsch zum stellvertretenden Einheitsführer ernannt. Er wird dieses Amt aus Altersgründen nur noch drei statt sechs Jahre ausüben.

Sein bisheriger Stellvertreter, Gerd Remberg, rückt in das Amt des Einheitsführers auf. Er ist tief in der Einheit verwurzelt und bringt viel Erfahrung für diese verantwortungsvolle Aufgabe mit. Wir danken an dieser Stelle beiden Kameraden für ihre Bereitschaft und freuen uns auf eine weiterhin gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit.

