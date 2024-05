Freiwillige Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Hebebühne defekt - Vier Personen in luftiger Höhe gefangen

Bild-Infos

Download

Hünxe (ots)

Einsatzmeldung: H2Y - Person in Not

Datum/Uhrzeit: 30.05.2024, 15:26 Uhr

Einsatzort: Bergschlagweg, Hünxe

Alarmierte Einheiten: Bruckhausen, Feuerwehr Dinslaken (Drehleiter)

Um zwei Jungstörche in ihr Nest zu bringen, wurde eine Hebebühne in Stellung gebracht. Beim Erreichen des Storchennestes versagte die Steuerung, so dass der mit vier Personen besetzte Korb nicht mehr abgesenkt werden konnte. Die Einsatzkräfte konnten die Hebebühne im Notbetrieb steuern und den Korb sicher ablassen. Alle Personen waren wohlauf. Der Rettungsdienst sowie die Drehleiter der Feuerwehr Dinslaken kamen nicht zum Einsatz. Nach ca. 30 Minuten war der Einsatz beendet.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Hünxe, übermittelt durch news aktuell