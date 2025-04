Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Körperverletzungen in Linienbus

Altenburg (ots)

Altenburg. Am 17.04.2025 gegen 10:54 Uhr kam es im Linienbus an der Mühlpforte zu einem Vorfall. Eine 26-jährige Frau stieg im hinteren Bereich des Busses ein. Nach ersten Informationen sollte die 26-Jährige nach Aufforderung der 41-jährigen Busfahrerin ihr Fahrtgeld entrichten. Als sich die Täterin zur Fahrerkabine begab, schlug diese unvermittelt nach der Fahrerin und verletzte sie dabei leicht am Arm. Die 26-Jährige verließ den Bus und entfernte sich vom Ort des Geschehens. Daraufhin informierte die Busfahrerin die Polizei. Zwei Tage später, am 19.04.2025 gegen 11:05 Uhr, manipulierte selbige Täterin von außen an einer geschlossenen Bustür, als der Bus an einer roten Ampel hielt. Als die 26-jährige Busfahrerin die vorderste Tür öffnete, wurde sie unvermittelt ins Gesicht geschlagen und dabei leicht verletzt. Bei Eintreffen der Polizei zeigte sich die Angreiferin unkooperativ und gewalttätig. Aufgrund psychischer Auffälligkeiten wurde die 26-Jährige in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen. (SR)

