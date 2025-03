Polizei Bonn

POL-BN: Telefonbetrug in Bonn-Beuel - Polizei warnt vor der Betrugsmasche "Falsche Bankmitarbeiter"

Bonn (ots)

Eine unbekannte Telefonbetrügerin gab sich am Montag in Bonn-Beuel wahrheitswidrig als Bankmitarbeiterin aus. Die Polizei warnt vor der Masche und gibt Hinweise.

Am Montagmittag (17.03.2025) rief eine bislang unbekannte Täterin eine 71-jährige Frau in Bonn-Beuel an und gab sich am Telefon als Bankmitarbeiterin aus. Die Anruferin warnte die Seniorin davor, dass es hinsichtlich ihrer Bankverbindung einen Betrugsversuch gegeben habe und ihr Konto nun gesperrt sei. Anschließend forderte die Täterin die Angerufene auf, eine Software für das Online-Banking herunterzuladen, um ihr Geld auf ein angeblich sicheres Konto zu überweisen. Die Unbekannte verschaffte sich auf diesem Weg Zugriff auf den Computer der 71-jährigen und veranlasste eine Überweisung in Höhe von mehreren tausend Euro.

Das Kriminalkommissariat 24 der Bonner Polizei ermittelt wegen Betruges und warnt vor der Masche der "falschen Bankmitarbeiter". Die Polizei rät:

- Seien Sie misstrauisch bei allen Anrufen - gesundes Misstrauen ist nicht unhöflich - Machen Sie am Telefon keine Angaben zu Ihren familiären oder finanziellen Verhältnissen. - Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Beenden Sie das Telefonat: Legen Sie den Hörer einfach auf oder drücken Sie die entsprechende Taste am Telefon. Informieren Sie sofort die Polizei über 110, indem Sie nach dem Auflegen selbst den Notruf der Polizei wählen. Vertrauen Sie sich zudem Angehörigen oder Bekannten an.

