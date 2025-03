Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Unfall nach Straßenverkehrsgefährdung

Leubsdorf (ots)

Am Freitag gegen 13:30 Uhr wurde ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten PKW auf der B 42 bei Leubsdorf in Fahrtrichtung Neuwied gemeldet. Ein, den Fahrzeugen entgegenkommender PKW habe vor Ort sehr riskant überholt, so dass diese stark abbremsen mussten und es somit zum Unfall gekommen war. Ein Zeuge fuhr hinter dem Überholer und meldete dessen Fahrtroute bei der Polizeiinspektion Linz, so dass eine Streife diesen dann bei Unkel anhalten und einer Verkehrskontrolle unterziehen konnte. Durch den Auffahrunfall entstand ein Sachschaden in Höhe eines fünfstelligen Eurobetrages. Zwei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die B 42 musste für die Bergung der Fahrzeuge kurzzeitig voll gesperrt werden. Gegen den 63-jährigen Fahrer wurde aufgrund seiner Fahrweise und der daraus entstandenen Folgen ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort eingeleitet. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

