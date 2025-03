POL-PDNR: Diebstahl von Kupferkabeln

Rheinbrohl (ots) - Am Freitagmorgen führten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Linz an der Grundschule in Rheinbrohl eine Schulwegkontrolle durch. Schwerpunkt war die Überwachung der ordnungsgemäßen Sicherung der Kinder in den Fahrzeugen. Bei den kontrollierten Fahrzeugen ahndeten die Polizeibeamten 4 Verstöße gegen die Gurtpflicht. Die Kinder waren nicht oder nicht ordnungsgemäß gesichert gewesen. Die Polizei kündigt in diesem Zusammenhang für die ...

