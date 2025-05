Polizeidirektion Hannover

POL-H: Motorradfahrer verunglückt tödlich bei Unfall auf der Kreisstraße (K) 254 bei Seelze

Hannover (ots)

Ein 43-jähriger Motorradfahrer aus Seelze ist am Montagabend, 12.05.2025, tödlich verunglückt, als er mit seinem Motorrad von der Fahrbahn der K 254 bei Seelze abkam und gegen einen Baum prallte. Nach derzeitigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover verlor der Seelzer gegen 20:15 Uhr aus noch unbekannter Ursache auf der K 254, zwischen Seelze und Dedensen, die Kontrolle über seine Husqvarna. In einer Linkskurve kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte ungebremst gegen einen Baum. Der Fahrer erlitt durch den heftigen Aufprall so schwere Verletzungen, dass er diesen noch an der Unfallstelle erlag. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf rund 21.000 Euro. Zur Unfallaufnahme und für die Aufräumarbeiten musste die K 254 in beide Richtungen für fast sechs Stunden gesperrt werden. Die Polizei ermittelt nun zur Unfallursache. /fas, nash

