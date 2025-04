POL-VDMZ: Retter in der Not - Verlorener Geldbeutel auf der A61

A 61/Armsheim (ots) - Leicht verletzt wurde eine 28-jährige Frau, die am 07.04.2025 gegen 00:10 Uhr auf der A 61 die Kontrolle über ihren PKW verlor und von der Fahrbahn abkam. Dabei befuhr die Frau die A 61 in Richtung Ludwigshafen, als sie in Höhe Armsheim aus noch unbekannter Ursache die Kontrolle über ihren PKW verlor. Beim Versuch gegenzulenken geriet ihr Auto in den Grünstreifen, prallte in die Böschung und ...

