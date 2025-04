Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: PKW kommt von der Autobahn ab und überschlägt sich

A 61/Armsheim (ots)

Leicht verletzt wurde eine 28-jährige Frau, die am 07.04.2025 gegen 00:10 Uhr auf der A 61 die Kontrolle über ihren PKW verlor und von der Fahrbahn abkam. Dabei befuhr die Frau die A 61 in Richtung Ludwigshafen, als sie in Höhe Armsheim aus noch unbekannter Ursache die Kontrolle über ihren PKW verlor. Beim Versuch gegenzulenken geriet ihr Auto in den Grünstreifen, prallte in die Böschung und überschlug sich dadurch. Der Wagen der 28-Jährigen kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Durch Ersthelfer konnte die leicht verletzte Frau aus dem Fahrzeug geborgen werden. Am Fahrzeug entstand Totalschaden, den die Polizei auf ca. 9000 Euro schätzt. Das Auto musste abgeschleppt werden. Im Einsatz waren neben einer Streife der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim auch Rettungskräfte und auch die Feuerwehr Sprendlingen-Gensingen. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Unfall kommen konnte.

