Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr durch Feuerwerkskörper

Heidesheim (ots)

Am Freitag, den 04.04.2025, gegen 20:40 Uhr wurde der Polizeiautobahnstation in Heidesheim durch einen Verkehrsteilnehmer gemeldet, dass er auf der BAB 60 in Fahrtrichtung Bingen im Bereich der Anschlussstelle Lerchenberg mit Böllern beschossen wurde. Zur gleichen Zeit wurden der Polizei durch mehrere Personen gemeldet, dass im Bereich Marienborn "Im Borner Grund" Feuerwerkskörper gezündet wurden. In einer sofort eingeleiteten Nahebereichsfahndung konnten vier Jugendlich im Alter von 15 und 16 Jahren in der Gemarkung Bretzenheim angetroffen und kontrolliert werden. Hierbei konnten mehrere illegale Feuerwerkskörper aufgefunden und sichergestellt werden. Die Jugendliche wurden nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. In wieweit gezielt Feuerwerksköper auf die Autobahn geworfen oder nur in deren unmittelbar Nähe gezündet wurden ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Gegen die Jugendlichen wird aktuell ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz und wegen des gefährlichen Eingriffs in den Strafverkehrs geführt. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich telefonisch mit der Polizeiautobahnstation Heidesheim in Verbindung zu setzen.

