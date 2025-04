Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Mit Rissen in der Scheibe und Kosmetikspigeln unterwegs

Bild-Infos

Download

A 61/Armsheim (ots)

Völlig betriebsunsicher war ein Kleintransporter, den eine Streife der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim am 02.04.2025 gegen 03:40 Uhr auf dem Parkplatz Menhir an der A 61 bei Armsheim kontrollierte und auch gleich stilllegte. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Gleich zum Beginn der Kontrolle räumte der 32-jährige Fahrer ein, dass er keine Fahrerlaubnis besitzt. Sein Kleintransporter war schon bei rein oberflächlicher Prüfung in einem völlig desaströsen Zustand. Beide Vorderreifen waren über der Verschleißgrenze abgefahren. Sie waren zudem stark porös und mit Rissen überzogen. In der Windschutzscheibe waren zwei lange Risse festzustellen. Auf beiden Seiten fungierte jeweils ein mit Klebeband befestigter Kosmetikspiegel als Seitenspiegel. Das Seitenfenster auf der Fahrerseite fehlte komplett. Die Tachonadel stand auch im Stillstand bei über 100 Kilometern. Der 32-Jährige, der zu den Vorwürfen keine Angaben machte, muss nun mit einer Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis rechnen, sowie mit Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Zustands des Transporters.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell