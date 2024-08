Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfallflucht endet mit Verfolgungsfahrt

Bad Dürkheim/Ellerstadt (ots)

Am 16.08.2024 gegen 16:35 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Eichstraße in Bad Dürkheim, in deren Verlauf der Fahrer eines Mofas samt Sozius entgegen der Einbahnstraße fuhr, dabei einen PKW streifte und im Anschluss von der Unfallörtlichkeit flüchtete. Wenig später wurde durch Verkehrsteilnehmer im Bruchgebiet in Bad Dürkheim ein Rollerfahrer mit Sozius gemeldet, welcher mit stark überhöhter Geschwindigkeit einen Fahrradweg in Richtung Ellerstadt befuhr. Im Bereich Ellerstadt konnte der besagte Rollerfahrer, zu diesem Zeitpunkt alleine auf dem Mofa sitzend, festgestellt werden. Beim Erblicken der Beamten flüchtete er über Wirtschaftswege im Bereich Ellerstadt, wo er nach längerer Verfolgung schlussendlich gestellt werden konnte. Grund für seine Flucht dürfte gewesen sein, dass das von ihm genutzte Mofa als gestohlen gemeldet war und er zudem ohne Fahrerlaubnis und unter der Einwirkung von Betäubungsmitteln unterwegs war. Ihm wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen.

Das Mofa wurde an die Eigentümer ausgehändigt. Den Fahrer erwarten nun mehrere Strafverfahren, unter anderem wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs und des unerlaubten Entfernens von der Unfallörtlichkeit.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell