Polizeidirektion Hannover

POL-H: Wohnungsdurchsuchungen nach Sachbeschädigungen durch Graffiti - verfahrensrelevante Beweismittel beschlagnahmt

Hannover (ots)

Am Montag, 12.05.2025, haben Einsatzkräfte der Polizei zwei Wohnungen in Hannover durchsucht und im Rahmen der Ermittlungen nach Sachbeschädigungen durch Graffiti diverse Beweismittel beschlagnahmt.

In den hannoverschen Stadtteilen List und Nordstadt durchsuchten die Kräfte der Polizeiinspektionen Hannover (Zentrale Ermittlungsgruppe Graffiti) und Besondere Dienste die Wohnungen der zwei 19 und 20 Jahre alten Männer. Diese stehen im Verdacht, in Hannover in mindestens sieben Fällen Graffiti unter anderem an Stadtbahnen, Hauswände etc. angebracht zu haben. Die Farbe konnte jeweils nicht ohne erheblichen Aufwand entfernt werden. Es entstand ein hoher Sachschaden. Aufgrund der polizeilichen Ermittlung konnte ein Zusammenhang mit dem Vorfall an den Stadtbahnen im Dezember 2024 nicht ganz ausgeschlossen werden.

In beiden Wohnungen wurden verfahrensrelevante Beweismittel, darunter Datenträger und Skizzen beschlagnahmt. Die Auswertung der Daten dauert an. Festnahmen gab es nicht. /nash

Weitere Pressemitteilungen in diesem Kontext: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/5951371

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell