POL-S: Mutmaßlichen Einbrecher vorläufig festgenommen

Stuttgart-Weilimdorf (ots) - Ein 42 Jahre alter Radfahrer hat sich am Donnerstag (15.05.2025) bei einem Verkehrsunfall an der Solitudestraße schwere Verletzungen zugezogen. Ein 78 Jahre alter Fahrer eines Mazda fuhr gegen 12.00 Uhr in der Solitudestraße Richtung Bergheimer Steige. An der Straße Am Vogelherd beabsichtige er nach links abzubiegen und stieß mit dem Radfahrer zusammen, der die Solitudestraße querte. Der ...

