Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Radfahrer bei Unfall schwer verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

Ein 42 Jahre alter Radfahrer hat sich am Donnerstag (15.05.2025) bei einem Verkehrsunfall an der Solitudestraße schwere Verletzungen zugezogen. Ein 78 Jahre alter Fahrer eines Mazda fuhr gegen 12.00 Uhr in der Solitudestraße Richtung Bergheimer Steige. An der Straße Am Vogelherd beabsichtige er nach links abzubiegen und stieß mit dem Radfahrer zusammen, der die Solitudestraße querte. Der Radfahrer zog sich schwere Verletzungen zu und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

