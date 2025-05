Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Exhibitionist belästigt Frau - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Dienstag (06.05.2025) eine 58 Jahre alte Frau an der Heilbronner Straße sexuell belästigt. Die Frau befand sich zu Fuß gegen 15.00 Uhr auf Höhe der Hausnummer 163. Ihr fiel ein unbekannter Mann in Begleitung einer älteren Dame auf, der sich beim Erblicken der 58-Jährigen zurückfallen lies. Als sie sich dem Unbekannten näherte, zeigte der Unbekannte ihr sein Glied und manipulierte daran. Er versuchte nach der 58-Jährigen zu greifen, was diese allerdings abwehren konnte. Der Tatverdächtige war zirka 20 bis 25 Jahre alt und von schmächtiger Statur. Er hatte schwarze, lockige Haare und ein schmales Gesicht. Bekleidet war er mit einer weiten, blauen Jeans und einer blauen Jacke mit gelb-weißem Rückenaufdruck. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

