POL-MA: Heidelberg: Unbekannte randalieren auf dem Gelände des Hockeyclubs - Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots) - Am Dienstag, gegen 12:50 Uhr kam es zu einer Auseinandersetzung in einem Hotel im Quadrat N6 als zwei Hotelgäste durch eine Mitarbeiterin an der Rezeption auf die noch zu entrichtende Bettsteuer aufmerksam gemacht wurden. Als eine weitere Angestellte des Hauses zur Klärung hinzukam, wurde diese von der 23-jährigen Täterin angegriffen und hinter dem Tresen an den Haaren zu Boden gezerrt. Sie fügte der ...

mehr