POL-MA: Eberbach/ Rhein-Neckar-Kreis: Schrottsammler stehlen Markise

Eberbach/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montag meldete gegen 15:00 Uhr eine Bewohnerin der Scheffelstraße den Diebstahl von zwei alten Markisen aus ihrer Einfahrt. Bereits am Morgen wurden von ihr beauftragte Handwerker von einem Schrottsammler auf die Markisen angesprochen. Diese versuchten dem Schrottsammler zu erklären, dass es sich hierbei nicht um Abfall handle und die Markisen nicht mitgenommen werden dürfen. Als die Bauarbeiter kurze Zeit später von ihrer Mittagspause zurückkamen, mussten sich aber feststellten, dass die beiden Markisen weg waren. Die Geschädigte verständigte daraufhin das Polizeirevier Eberbach, welches eine Streife zur Aufnahme vor Ort schickte. Im Rahmen der Fahndung konnte ein Sprinter festgestellt werden, auf dessen Ladefläche sich zwei alte Markisen befanden. Wie sich herausstellte, handelte es sich um die gesuchten Markisen. Das Diebesgut wurde von der Polizei zurückgebracht und an die Eigentümerin übergeben, welche sich hierüber sehr freute. Die beiden Insassen des Sprinters, ein 37-Jähriger und ein 17-Jähriger, müssen sich nun wegen des Diebstahls verantworten.

