Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Autofahrer verursacht schweren Unfall

Weinheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstag hielt gegen 18:30 Uhr ein BMW plötzlich an einer grünen Ampel auf der Mannheimer Straße an, weshalb der 35-jährige Fahrer des nachfolgenden Hyundai abbremsen und ebenfalls stoppen musste. Als der BMW nicht weiterfuhr, stieg der 35-Jährige aus, um sich nach dem Grund für den ungewöhnlichen Halt zu erkundigen. Der 51-jährige Fahrer des BMW machte einen verwirrten Eindruck, weshalb der Hyundai-Fahrer zum Heck seines Autos lief, um die beiden haltenden Fahrzeuge an der viel befahrenen Kreuzung am Berliner Platz abzusichern. Plötzlich legte der BMW-Fahrer den Rückwärtsgang ein und beschleunigte sein Fahrzeug stark. Das Auto prallte mit dem Heck auf die Front des Hyundai, welcher wiederum den 35-Jährigen erfasste und zu Boden warf. Dann wendete der BMW-Fahrer sein Auto und raste mit hoher Geschwindigkeit in Richtung der Weinheimer Innenstadt davon. Dabei fuhr er trotz Rotlichts auf die Kreuzung ein und es kam zu einem Unfall mit einem abbiegenden Peugeot. Durch die Wucht des Zusammenpralls wurden beide Fahrzeuge von der Fahrbahn geschleudert. An beiden Autos entstand ein Totalschaden. Der Unfallverursacher sowie der 27-jährige Peugeot-Fahrer erlitten schwere Verletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Der Hyundai-Fahrer wurde leicht verletzt. Der Gesamtschaden an allen drei Fahrzeugen wird auf über 20.000 Euro geschätzt. Ob der 51-jährige BMW-Fahrer zum Unfallzeitpunkt unter dem Einfluss berauschender Mittel stand oder ob ein medizinischer Grund für sein Fahrverhalten bestand, ist derzeit noch unklar. Der Verkehrsdienst Mannheim nahm die Ermittlungen hinsichtlich der genauen Unfallursache auf.

