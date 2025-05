Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Malschenberg/ Rhein-Neckar-Kreis: Pkw von Fahrbahn abgekommen und überschlagen - PM Nr.2

Malschenberg/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wie bereits berichtet kam es am Dienstagabend gegen 18.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der K4169 bei Malschenberg.

Der 56-jährige Fahrzeugführer eines Mercedes-Benz befuhr hierbei die Kreisstraße von Rauenberg kommend in Fahrtrichtung Malschenberg. Aus bislang unbekannter Ursache kam der 56-Jährige ca. 20 Meter vor dem Einmündungsbereich der K4169 und der K4166 nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte er zunächst frontal mit zwei Verkehrszeichen, bevor er in einem angrenzenden Graben landete und sich hierbei mit seinem Mercedes mehrfach überschlug. Schließlich kam er mit seinem Pkw in einem parallel zur K4166 verlaufenden Grünstreifen auf der linken Fahrzeugseite zum Liegen. Der Unfallverursacher wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Freiwillige Feuerwehr Rauenberg, welche mit drei Fahrzeugen und ca. 20 Einsatzkräften vor Ort war, befreit werden. Der 56-Jährige wurde nach erster medizinischer Versorgung vor Ort schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Der nicht mehr fahrbereite Pkw musste im Anschluss an die Unfallaufnahme abgeschleppt werden. An dem Mercedes-Benz entstand Totalschaden in Höhe von ca. 30.000 Euro. Zu größeren Verkehrsbehinderungen kam es nicht.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch Beamte des Verkehrsdienstes Heidelberg.

