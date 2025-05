Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Sachbeschädigung an Freizeit- und Erholungsstätte in Heidelberg-Schlierbach - Zeugen gesucht

Heidelberg (ots)

Nach Vandalismus an der Freizeit- und Erholungsstätte des Stadtteilvereins Schlierbach ermittelt aktuell die Wasserschutzpolizei Heidelberg. Zwischen dem 01.05.2025 und 03.05.2025, 8 Uhr beschädigten unbekannte Täter dort mehrere aus Holz gefertigte Müllstationen und warfen diese samt Müll in einem unbeobachteten Moment in den Neckar. Aufgrund ihrer Größe waren die Gegenstände als Schifffahrtshindernisse einzustufen und wurden daher von der Wasserschutzpolizei geborgen. Die Höhe des Sachschadens steht derzeit noch nicht fest.

Da die Örtlichkeit von der B37 gut einsehbar ist, hofft die Wasserschutzpolizei Heidelberg nun auf Hinweise aus der Bevölkerung: Wem sind hier im Tatzeitraum unbekannte Personen durch ihr Verhalten aufgefallen?

Zeugen, die zur Tataufklärung beitragen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06221/137483 oder per E-Mail an wspst.heidelberg@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell