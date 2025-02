Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm - Absage der Bürgersprechstunde in Selm

Selm (ots)

Aufgrund des Rosenmontagsumzugs in Werne kann an diesem Tag (03.03.2025) keine Sprechstunde in Selm am dortigen Standort des Bezirks- und Schwerpunktdienstes an der Ludgeristraße stattfinden.

Die in Werne und Selm eingesetzten Bezirksdienstbeamtinnen und -beamten sorgen an diesem Montag für die Sicherheit rund um den Umzug, damit alle Jecken einen schönen, entspannten Rosenmontag feiern können.

Die Tage nach Rosenmontag - Mittwoch und Freitag - sind die Sprechzeiten des Bezirks- und Schwerpunktdienstes Selm wieder wie gewohnt zwischen 10.00 Uhr und 13.00 Uhr.

Kommen Sie gerne vorbei und werden Sie direkt vor Ort all Ihre Fragen, Sorgen und Nöte los.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell