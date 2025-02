Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Holzwickede - Diebstahl einer Bronzeskulptur

Holzwickede (ots)

Unbekannte Täter entwendeten in dem Zeitraum von Sonntag (23.02.2025) um 18:30 Uhr bis Montag (24.02.2025) um 08:30 Uhr eine Bronzeskulptur aus einer Gartenanlage.

Die seltene Skulptur war Teil einer von mehreren ausgestellten Figuren im Skulpturenpark am Haus Opherdicke in der Dorfstraße in Holzwickede.

Bei der entwendeten Skulptur handelt es sich nach Angabe des Kreises Unna um eine "schwebende Tänzerin des Künstlers Raimondo Puccinelli", welche am Anfang der Ausstellung auf einem Sockel präsentiert wurde.

Zeugen die Hinweise geben können werden gebeten, sich an die Polizei in Unna unter 02303 921 3120 oder 02303 921 0 zu wenden. Sachdienliche Hinweise können gerne auch per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de versendet werden.

