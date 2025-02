POL-UN: Bergkamen - Bürgersprechstunde mit Polizeihauptkommissar Rainer Gayer und Polizeihauptkommissar Markus Störtkuhl

Kamen (ots) - Am Sonntag (23.02.2025) kam es zu einer Sachbeschädigung durch Feuer an einem Fahrrad in Kamen. Zeugen beobachteten gegen 22:15 Uhr ein in Brand stehendes Damenrad, das vor einem Mehrfamilienhaus an der Helene-Lange-Straße abgestellt war. Im Zuge der Beobachtung konnte eine unbekannte Person festgestellt werden, die sich fluchtartig fußläufig in Richtung Gertrud-Bäumer-Straße entfernte. Die Person kann ...

mehr