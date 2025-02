Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Sachbeschädigung durch Feuer an Fahrrad

Kamen (ots)

Am Sonntag (23.02.2025) kam es zu einer Sachbeschädigung durch Feuer an einem Fahrrad in Kamen.

Zeugen beobachteten gegen 22:15 Uhr ein in Brand stehendes Damenrad, das vor einem Mehrfamilienhaus an der Helene-Lange-Straße abgestellt war. Im Zuge der Beobachtung konnte eine unbekannte Person festgestellt werden, die sich fluchtartig fußläufig in Richtung Gertrud-Bäumer-Straße entfernte.

Die Person kann wie folgt beschrieben werden:

- 30 - 40 Jahre alt - 1,80 - 1,90 Meter - südländisch - dunkel gekleidet

Das brennende Fahrzeug wurde im weiteren Verlauf durch die Eigentümer gelöscht.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Es wurde niemand verletzt.

Die Polizei Kamen sucht nun Hinweise, die zu dem unbekannten Täter führen können: 02307 921 3220 oder 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell