POL-UN: Kamen - Raub auf Computerfachgeschäft

Werne (ots) - Zwischen Mittwoch (19.02.2025), 14.30 Uhr und Donnerstag (20.02.2025), 07.30 Uhr sind ein oder mehrere unbekannte Täter in eine Apotheke an der Lippestraße in Werne eingedrungen. Durch zerstören eines Fensters konnte der Unbekannte gewaltsam in die Räumlichkeiten dringen und dort einen Tresor entwenden. Hinweise zu dem Einbruch bitte bei der Polizei in Werne melden: 02389 921 3420, 02303 921 0 oder per ...

