Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Einbruch in Freizeitheim - Polizei sucht Zeugen

Bremerhaven (ots)

Einsatzkräfte der Polizei Bremerhaven wurden in der Nacht von gestern auf den heutigen Mittwoch, 13. März, zu einem Einbruchalarm im Bremerhavener Ortsteil Eckernfeld alarmiert.

Mehrere Streifenwagen eilten gegen 2.00 Uhr zu einem Freizeittreff in der Mercatorstraße. Die Beamten stellten am Einsatzort tatsächlich Einbruchspuren fest und umstellten das Objekt. Die bislang unbekannten Täter konnten trotz des schnellen Einsatzes noch vor dem Eintreffen der Polizei vom Tatort flüchten. Was genau entwendet wurde, kann noch nicht gesagt werden.

Die Polizei sicherte Spuren am Tatort und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, sich unter der Telefonnummer 0471/953-4444 zu melden.

