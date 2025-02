POL-UN: Werne - Täter dringt in Apotheke ein und entwendet Tresor

Werne (ots) - Ein unbekannter Täter ist am Mittwoch (19.02.2025) gegen 22.45 Uhr dabei überrascht worden, wie er in ein Mehrfamilienhaus an der Straße "In der Eika" in Werne-Stockum eingedrungen ist. Eine Hausbewohnerin hatte den Täter im Hausflur - ohne Tatbeute - gesehen, daraufhin war er geflüchtet. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ. Der gesuchte Täter wird wie folgt beschrieben: - Ca. 175 cm ...

mehr