Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Unbekannter macht sich an Münzautomaten eines Waschparks zu schaffen

Schwerte (ots)

Ein unbekannter Täter hat am Sonntag (23.02.2025) zwischen 15.50 Uhr und 16.00 Uhr mehrere Münzautomaten eines Waschparks an der Schützenstraße in Schwerte aufgebrochen.

Ohne Beute verließ er das Gelände in unbekannte Richtung.

Dabei konnte er beobachtet werden - Zeugen können den Unbekannten folgendermaßen beschreiben:

- Männlich - Zwischen 40-50 Jahre alt - Schwarze Schiebermütze - Schwarze Jacke - Graue Hose

Wer weitere verdächtige Beobachtungen gemacht hat und Hinweise zum Täter geben kann, wird gebeten, sich an die Polizei in Schwerte unter 02304 921 3320, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu wenden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell