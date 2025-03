LPI-GTH: Öffentlichkeitsfahndung nach Computerbetrug

LPI Gotha (ots) - Im Rahmen von Verkehrskontrollen wurden gestern im Schutzbereich der Landespolizeiinspektion Gotha mehrere Verkehrsdelikte registriert. Ein 38-jähriger Fahrer eines Mazda befuhr die Stadtilmer Straße in Arnstadt ohne im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein. Am Mazda waren falsche Kennzeichen angebracht. Zudem reagierte ein Drogenvortest positiv auf Cannabis sowie Amphetamin/Methamphetamin. In Krauthausen im Bereich "Krauthäuser Loch" führten ...

