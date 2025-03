Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsdelikte

LPI Gotha (ots)

Im Rahmen von Verkehrskontrollen wurden gestern im Schutzbereich der Landespolizeiinspektion Gotha mehrere Verkehrsdelikte registriert. Ein 38-jähriger Fahrer eines Mazda befuhr die Stadtilmer Straße in Arnstadt ohne im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein. Am Mazda waren falsche Kennzeichen angebracht. Zudem reagierte ein Drogenvortest positiv auf Cannabis sowie Amphetamin/Methamphetamin. In Krauthausen im Bereich "Krauthäuser Loch" führten eine 39-jährige Fahrerin eines VW sowie ein 43-jähriger Fahrer eines VW, laut Ergebnis eines Drogenvortests, ihre Fahrzeuge unter Einfluss von Amphetamin/Methamphetamin. Ein 37-jähriger Fahrer eines Skoda befuhr die Straße "Rennbahn" in Eisenach, auch er hatte offenbar vor Fahrtantritt Amphetamin/Methamphetamin konsumiert.

In Gotha wurde ebenso ein 53-jähriger Fahrer eines E-Scooter in der Ohrdrufer Straße fahrend unter Einfluss von Amphetamin/Methamphetamin festgestellt. Außerdem bestand für den E-Scooter kein Versicherungsschutz. Die Humboldtstraße in Gotha befuhr ein 40-Jähriger mit einem nicht versicherten Leichtkraftfahrzeug und augenscheinlich unter Einfluss von Cannabis. Zusätzlich wurden ein 20-Jähriger und ein 22-Jähriger in Eisenach sowie ein 19-Jähriger in Gotha kontrolliert. In allen drei Fällen waren die E-Scooter nicht versichert. In allen Fällen wurde die Weiterfahrt unterbunden. Bei positiven Drogenvortests wurde jeweils zu Beweiszwecken eine Blutentnahme angeordnet. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell