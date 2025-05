POL-MA: Eberbach/ Rhein-Neckar-Kreis: Betrunkener Autofahrer rammt Mauer - Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots) - Am Montagnachmittag gegen 16:00 Uhr soll ein bisher unbekannter Täter in der Straßenbahn der Linie 4 in Richtung Waldfriedhof einem 53 -jährigen Fahrgast nach einem Streit mit der flachen Hand gegen den Kopf geschlagen haben. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind bislang noch nicht bekannt. Als der 53-jährige an der Haltstelle "Bonifatius ...

