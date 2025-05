Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Körperverletzungsdelikt in Straßenbahn - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am Montagnachmittag gegen 16:00 Uhr soll ein bisher unbekannter Täter in der Straßenbahn der Linie 4 in Richtung Waldfriedhof einem 53 -jährigen Fahrgast nach einem Streit mit der flachen Hand gegen den Kopf geschlagen haben. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind bislang noch nicht bekannt. Als der 53-jährige an der Haltstelle "Bonifatius Kirche" ausstieg, folgte ihm der Unbekannte, um ihn erneut anzugreifen. Passanten beobachten den Vorfall und eilten dem 53-jährigen zur Hilfe, wodurch ein weiterer Angriff verhindert werden konnte. Der Täter flüchtete daraufhin in Richtung Soironstraße.

Der Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden: -männlich, ca. 40 Jahre alt, ca. 175cmn groß, Glatzkopf, muskulös, braun gebrannt, schwarze Sonnenbrille, Kratzer Nasenbereich, sprach türkisch

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unbekannten mitteilen können oder das Geschehen beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter der Telefonnummer 0621/3301-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell