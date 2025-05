Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckargemünd/ Rhein-Neckar-Kreis: Betrunkene Frau rast mit Auto durch Neckargemünd

Neckargemünd/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montag fiel einer Streife des Polizeireviers Neckargemünd ein Fiat auf, der um kurz vor Mitternacht in der Bahnhofstraße über eine rote Ampel fuhr. Als die Streife das fragliche Auto verfolgten, um es zu kontrollieren, gab die Fahrerin des Kleinwagens Vollgas und raste entgegen der Einbahnstraße durch die Lessingstraße. Eine längere Verfolgungsfahrt endete schließlich an der Einmündung der Neckarhäuserhofstraße zur Talstraße bei Mückenloch. Die 24-jährige Fahrerin ließ sich schließlich widerstandslos vorläufig festnehmen. Es stellte sich heraus, dass die Frau unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Daher musste die Fahrerin eine Blutprobe sowie ihren Führerschein abgeben. Gegen sie wird nun unter anderem wegen eines verbotenen Fahrzeugrennens sowie einer Trunkenheitsfahrt ermittelt.

