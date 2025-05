Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/ Rhein-Neckar-Kreis: Diebstahl auf Park+Ride-Parkplatz - Polizei sucht Zeugen

Wiesloch/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag durchsuchte ein bislang unbekannter Tatverdächtiger einen BMW, der im P+R-Parkhaus am Bahnhof Wiesloch-Walldorf geparkt war. Einem Zeugen fiel gegen 00:45 Uhr ein Mann auf, der augenscheinlich in dem Auto nach Wertgegenständen suchte. Als der Zeuge den Verdächtigen ansprach, rannte dieser über die Brücke in Richtung Walldorf davon. Es stellte sich heraus, dass der Unbekannte Bargeld aus einem Rucksack, der auf der Rückbank des BMW lag, gestohlen hatte. Das Polizeirevier Wiesloch ermittelt nun wegen Diebstahl.

Der Tatverdächtige war ungefähr 20 Jahre alt und hatte lange Haare, die er als Zopf zusammengebunden hatte. Bekleidet war er mit einer weiß-blauen Fleece-Jacke der Marke Nike und engen Jeans. Er hatte einen Dreitagebart. Vom äußeren Erscheinungsbild entsprach er einem nordafrikanischen Phänotyp.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch unter der Telefonnummer 06222/ 5709-0 zu melden

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell