Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eppelheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Mann in Grünanlage ausgeraubt - Polizei sucht Zeugen

Eppelheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein 49-Jähriger traf am Samstag um kurz vor 19 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Rudolf-Wild-Straße auf einen ihm unbekannten Mann. Die beiden unterhielten sich und begaben sich zu einer in der Nähe befindlichen Grünanlage, um dort gemeinsam auf einer Parkbank Alkohol zu trinken. Kurze Zeit später kamen mehrere junge Männer hinzu. Sie bedrohten den 49-Jährigen mit einem Messer und forderten die Herausgabe von Wertgegenständen. Als der 49-Jährige dies verweigerte, schlugen die Männer auf ihn ein und raubten dann seine Wertgegenstände. Nach der Tat rannten die Tatverdächtigen in Richtung Ortsmitte davon. Der 49-Jährige wurde durch den Angriff leicht verletzt. Er kam zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Eine detaillierte Beschreibung der Tatverdächtigen liegt bislang nicht vor. Ob oder wie der Unbekannte, mit dem der 49-Jährige zuvor gemeinsam Alkohol getrunken hatte, an der Tat beteiligt war, ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen der Kriminalpolizei wegen schweren Raubes.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell