Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: 36-jähriger Tatverdächtiger nach versuchtem Totschlag in Untersuchungshaft; Staatsanwaltschaft Mannheim und Kriminalpolizei ermitteln

Mannheim (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Polizeipräsidiums Mannheim

Am 03.05.2025 gegen 13:56 Uhr sollen der 36-jährige deutsche Tatverdächtige und ein 64-jähriger Mann in der Mittelstraße in Höhe eines Einkaufsmarktes aus bislang unbekannten Gründen in Streit geraten sein. Der Tatverdächtige saß zu diesem Zeitpunkt gegenüber des Geschädigten, in Blickrichtung zur Straße, während der Geschädigte mit dem Rücken zur Straße saß. Als eine Straßenbahn in den Straßenbereich einfuhr, soll der Tatverdächtige den 64-Jährigen unvermittelt mit seiner Hand vor die Brust gestoßen haben, sodass der 64-Jährige sein Gleichgewicht verloren habe und rücklings auf die Straße vor die einfahrende Straßenbahn gefallen sei. Der 64-Jährige erlitt hierdurch schwere Verletzungen, die in einem nahegelegenen Krankenhaus behandelt wurden. Der 36-jährige Tatverdächtige wurde noch in Tatortnähe durch die eingesetzten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten vorläufig festgenommen. Hierbei stellte sich heraus, dass er deutlich alkoholisiert war.

Der Tatverdächtige wurde am Sonntag, 04.05.2025 dem Haftrichter vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim einen Haftbefehl wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung erließ und in Vollzug setzte. Anschließend wurde der 36-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die umfangreichen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Kriminalkommissariats Mannheim der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell