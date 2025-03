Polizei Hagen

POL-HA: Räuberischer Ladendiebstahl in der Innenstadt

Hagen-Mitte (ots)

Ein bislang unbekannter Mann wollte am Donnerstagnachmittag (27.03.2025) aus einem Geschäft in der Innenstadt einen Koffer stehlen und spuckte einer Frau, die ihn an der Tat hinderte, in das Gesicht. Gegen 15.00 Uhr wurde die 39-Jährige in dem Laden in der Elberfelder Straße auf den Unbekannten aufmerksam. Dieser hatte einen Koffer aus der Auslage genommen und anschließend die daran angebrachte Diebstahlsicherung mit Aluminiumfolie umwickelt. Als der Mann in Richtung Ausgang lief, forderte die 39-Jährige ihn dazu auf, stehenzubleiben und griff nach dem Koffer. Der Dieb stieß diesen anschließend gegen den Brustkorb der Hagenerin und spuckte ihr ins Gesicht. Dann ließ er den Koffer los und flüchtete in Richtung der Rathaus Galerie. Die 39-Jährige konnte noch ein Foto vom Täter machen und es den alarmierten Polizeibeamten zeigen. Er wird auf etwa 40 Jahre geschätzt und war circa 180 cm groß. Der Unbekannte hatte ein südländisches Erscheinungsbild, schwarze, kurze Haare und trug eine schwarze Sonnenbrille. Außerdem war er mit einer schwarzen Jacke und einer blauen Jeanshose bekleidet. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Die Kripo ermittelt nun wegen des räuberischen Diebstahls. (sen)

