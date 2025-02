Feuerwehr Heiligenhaus

FW-Heiligenhaus: Mehrere Einsätze am vergangenen Wochenende

Heiligenhaus (ots)

Im Zeitraum des vergangenen Wochenendes arbeitete die Feuerwehr Heiligenhaus insgesamt fünf Einsätze ab. Allein am Sonntag rückten die ehrenamtlichen Kräfte drei Mal aus um Menschen zu helfen und einen Brand zu löschen.

Die Feuerwehr Heiligenhaus wurde zu Beginn des vergangenen Wochenendes (14.02.-16.02.25) zu insgesamt fünf Einsätzen gerufen. Am Freitagnachmittag, den 14.02.25 wurden die Frauen und Männer vom Rettungsdienst angefordert, um einen Patienten schonend in den Rettungswagen zu transportieren. Die baulichen Begebenheiten, erforderten mehrere helfende Hände, sodass der Patient in ein Krankenhaus gebracht werden konnte.

Drei Einsätze am Sonntag

Am Sonntag begann der ehrenamtliche Einsatzdienst bereits um 09:11 Uhr. Der Rettungsdienst forderte erneut die unterstützenden Hände der Feuerwehr, um eine Person im Stadtteil Isenbügel über ein beengtes Treppenhaus zum Rettungswagen zu bringen. Kurz danach wurde die Heiligenhauser Wehr um 11:09 Uhr erneut auf den Plan gerufen. An der Bayernstraße befand sich eine hilfebedürftige Person hinter einer verschlossenen Tür. Die Retter verschafften sich zeitnah und schadensfrei einen Zugang zur Wohnung, sodass der Rettungsdienst sich um die Person kümmern konnte. Die Person wurde in ein Krankenhaus gebracht. Um 14:41 Uhr schrillten die Funkmeldeempfänger erneut, am Höseler Platz sollte eine Hecke in Brand stehen. Als die Kräfte bereits nach wenigen Minuten eintrafen, konnte glücklicherweise kein offenes Feuer festgestellt werden. Anwohner hatten bereits selbst mit Wassereimer einen kleinen Entstehungsbrand gelöscht. Die Stelle wurde mit einer Wärmebildkamera kontrolliert, weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich.

Vierter Einsatz kurz nach Mitternacht

Um 00:36 Uhr wurden die Frauen und Männer erneut gerufen. An einem Seniorenzentrum an der Rheinlandstraße brannte ein Altpaier-Container. Rund 10 Frauen und Männer brachten mehrere hundert Liter Wasser in einen brennenden Papiercontainer und sicherheitshalber in die danebenstehenden Container. Das Feuer konnte schnell abgelöscht werden. Eine Gefährdung für die Bewohner im Seniorenzentrum bestand nicht. Die Polizei war ebenfalls vor Ort. Die Feuerwehr Heiligenhaus wurde an den drei Tagen somit bei insgesamt fünf Einsätzen gefordert. Verteilt über die Einsätze waren mehr als 20 Einsatzkräfte der Feuerwehr Heiligenhaus, der Rettungsdienst der Städte Ratingen und Heiligenhaus und der Stadt Velbert, sowie die Polizei im Einsatz.

Aussagen zu den Brandursachen trifft ausschließlich die Kreispolizeibehörde Mettmann.

