FW-Heiligenhaus: Feuerwehr Heiligenhaus blickt auf das Jahr 2024 zurück

Feuerwehr Heiligenhaus

Heiligenhaus (ots)

Am Freitag, den 13.12.2024 blickte die Feuerwehr Heiligenhaus mit vielen Gästen und Angehörigen der Feuerwehr auf das vergangene Jahr 2024 zurück. Traditionell wurden an diesem Abend viele Kameradinnen und Kameraden befördert und geehrt, unter anderem für 60 Jahre Dienst am Bürger.

371 Einsätze für die ehrenamtlichen Kräfte

Der Leiter der Feuerwehr Dr. Jan Heinisch und sein Stellvertreter Glenn Klar eröffneten den Abend und begrüßten alle Gäste aus Rat und Politik, sowie die Angehörigen der Feuerwehr. Der Bürgermeister der Stadt Heiligenhaus, Michael Beck richtete einige persönliche Worte an die Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr und richtete seinen Dank für das vergangene Jahr aus. Der Pressesprecher der Feuerwehr Dominic Wulf blickte in einem bebilderten Rückblick auf die Einsäte des vergangenen Jahres zurück. Im Zeitraum vom 01.01.2024 bis zum 10.12.2024 wurde die Feuerwehr Heiligenhaus zu insgesamt 371 Einsätzen alarmiert. Von diesen 371 Einsätzen sind die ehrenamtlichen Einsatzkräfte zu 67 Türöffnungen, wo eine hilfebedürftige Person hinter einer verschlossener Tür vermutet wurde, gerufen worden. 55 Mal wurde der Rettungsdienst unterstützt, um Patienten schonend in den Rettungswagen zu bringen, des Weiteren rückten die ehrenamtlichen Kräfte zu 32 ausgelösten Heimrauchmeldern aus.

Beförderungen, Ernennungen und Ehrungen

Ein besonderer Moment war die Ehrung von Ulrich Berninghaus, welcher für 60 Jahre Zugehörigkeit der Feuerwehr geehrt wurde. Friedrich Eisenblätter, Martin Franke und Rolf Dieter Ruhrmann wurden für 50 Jahre Zugehörigkeit der Feuerwehr geehrt. Ralf Mader wurde für 40 Jahre, der Leiter der Feuerwehr Dr. Jan Heinisch für 35 Jahre und Daniela Vollmar für 25 Jahre Dienst am Bürger geehrt. Philipp Barenberg, Leon Ratnow, Andreas Vairlis und Mohamed Yazef wurden für 10 Jahre Dienst am Bürger geehrt. Dr. Jan Heinisch und Glenn Klar, die bislang kommissarisch im Amt als Leiter der Feuerwehr und stellvertretenden Leiter der Feuerwehr waren, wurden durch den Bürgermeister Michael Beck offiziell zur neuen Wehrleitung der Stadt bestellt. Marvin Rzok wurde zum stellvertretenden Stadtjugendjugendfeuerwehrwart bestellt. Marcel Mader und Leon Ratnow wurden zu Beauftragten für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bestellt. Insgesamt wurden an diesem Abend 27 Kameradinnen und Kameraden befördert und bekleiden ab diesem Zeitpunkt einen neuen Dienstgrad.

Helmlampen für die Feuerwehr

Bürgermeister Michael Beck ist nicht mit leeren Händen erschienen. Er übergab der Feuerwehr und damit stellvertrentend den Leitern der Feuerwehr Dr. Jan Heinisch und Glenn Klar, Lampen für die Helme der ehrenamtlichen Kräfte. Die Helmlampen werden fest auf dem Helm angebracht und geben den Einsatzkräften, nochmal mehr Licht und damit Sicherheit für den Einsatz. Das Investitionsvolumen beläuft sich auf 14.000 Euro.

Original-Content von: Feuerwehr Heiligenhaus, übermittelt durch news aktuell