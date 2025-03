Polizei Hagen

POL-HA: Stark angetrunken und ohne Führerschein ans Steuer gesetzt

Hagen-Altenhagen (ots)

Polizisten, die sich zivil in der Innenstadt aufhielten, trafen am Donnerstag (27.03.2025) auf einen Hagener, der stark nach Alkohol roch und diverse alkoholische Getränke erworben hatte. Als er in der Hermannstraße gegen 22.20 Uhr in einen Fiat einstieg und sich ans Steuer setzte, zogen die zivilen Beamten eine Streifenwagenbesatzung hinzu. Auf dem Beifahrersitz befand sich eine große, geöffnete Bierdose. Der 46-Jährige gab an, weder seinen Führerschein noch seinen Ausweis bei sich zu haben. Die Polizisten sahen jedoch, dass der Hagener seinen Reisepass in seiner Hosentasche hatte. Als die Einsatzkräfte einen freiwilligen Atemalkoholtest mit ihm durchführten, zeigte das Testgerät 1,3 Promille an. Die Beamten fragten den 46-Jährigen in den polizeilichen Auskunftssystemen ab, hierbei zeigte sich, dass er keinen Führerschein besitzt. Er musste das Streifenteam für die Abgabe einer Blutprobe mit in ein Krankenhaus begleiten. Die Polizisten nahmen die Schlüssel des Fiat in Verwahrung, um sie dem Halter des Autos aushändigen zu können. Dieser gab an, nicht gewusst zu haben, dass der 46-Jährige mit dem Auto unterwegs war.

Dem 46-Jährigen wurde die Weiterfahrt sowie das Führen von Fahrzeugen im öffentlichen Straßenverkehr untersagt. Der Hagener erhielt eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Die Hagener Polizei weist an dieser Stelle noch einmal darauf hin, wie gefährlich Alkohol oder auch Drogen am Steuer sind. Statistiken zeigen, dass Unfälle unter berauschenden Mitteln häufiger und schwerwiegender sind als andere Verkehrsunfälle.

Unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen verlangsamt sich Ihre Reaktionsfähigkeit erheblich - in Gefahrensituationen können Sie somit nicht mehr schnell genug handeln! Schon geringe Mengen können dazu führen, dass sich Ihre Wahrnehmung, Koordination und auch Ihr Gleichgewichtssinn verschlechtern. Dies führt schnell zu fatalen Folgen im Straßenverkehr.

Schon ab 0,3 Promille mit auffälligem Fahrverhalten kann Ihr Führerschein entzogen werden. Ab 1,1 Promille sind Sie absolut fahruntauglich! Bevor Sie sich ans Steuer setzen, bedenken Sie: Ein Unfall unter Alkohol- oder Drogeneinfluss kann nicht nur Ihr eigenes Leben gefährden, sondern auch das unschuldiger Menschen! (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell