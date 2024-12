POL-KR: Bombendrohung: Durchsuchungen in Hüls und Fichtenhain beendet - keine Bombe gefunden

Krefeld (ots) - Ein Mann, der in der Straßenbahn einer Passantin ihr Smartphone entwendet hatte, konnte kurz darauf von der Polizei gestellt werden. Am Montag (16. Dezember 2024) gegen 0:50 Uhr hatte er an der Haltestelle am Hauptbahnhof der Frau ihr Mobiltelefon aus der Hand gerissen und in seine eigene Jackentasche gesteckt. Während er die Bahn verließ, hielt die Frau ihn an seiner Jacke fest, sodass er schließlich ...

